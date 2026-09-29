Ноябрь в Казахстане ожидается теплее нормы

В ноябре температура воздуха на большей части территории Казахстана ожидается на 1–2 градуса выше климатической нормы. Об этом на заседании Правительства сообщил министр экологии Алибек Куантыров, передает BAQ.KZ.

«Согласно долгосрочному прогнозу, ноябрь ожидается теплым – на большей части территории температура ожидается выше нормы на 1–2 градуса», – сказал министр.

Октябрь также ожидается теплее обычного на большей части территории страны.

«Согласно прогнозу, в октябре средняя за месяц температура воздуха на большей части республики ожидается выше нормы на 1–2°С, около нормы – в Восточно-Казахстанской, в северо-восточной половине Павлодарской и области Абай», – сказал Куантыров.

По словам министра, вегетационный сезон 2026 года проходил для ряда зерносеющих регионов в сложных условиях. Засуха различной интенсивности и продолжительности наблюдалась на большей части территории страны, за исключением севера.

Наиболее продолжительные засушливые периоды отмечались на юге, юго-востоке и юго-западе Казахстана.

Вместе с тем Куантыров подчеркнул, что засухи для большинства регионов Казахстана – климатическая норма.

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