Министерство сельского хозяйства объявит стоимость мяса сайги. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил глава ведомства Айдарбек Сапаров, передает BAQ.KZ.

"Работа начата. Этим занимается Министерство экологии. Наша задача - обеспечить мясокомбинаты. На сегодняшний день зарегистрировано 18 мясокомбинатов, на всех работают ветеринары. Сейчас мы считаем: по какой цене примут, как будут продавать, многое зависит от логистики - от этого и будет зависеть окончательная цена.

Дополнительно через неделю-10 дней ответ (о стоимости-прим.редакцией) за 1 килограмм сайги скажем", - сказал министр.

Ранее Бектенов поручил полностью оцифровать животноводство в Казахстане до конца года.

Ранее сообщалось, что колбасу из сайгака начали готовить в Казахстане.