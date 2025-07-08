Мясо сайги выходит на рынок: скоро объявят цену за килограмм
В данный момент прорабатывается вопрос.
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Министерство сельского хозяйства объявит стоимость мяса сайги. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил глава ведомства Айдарбек Сапаров, передает BAQ.KZ.
"Работа начата. Этим занимается Министерство экологии. Наша задача - обеспечить мясокомбинаты. На сегодняшний день зарегистрировано 18 мясокомбинатов, на всех работают ветеринары. Сейчас мы считаем: по какой цене примут, как будут продавать, многое зависит от логистики - от этого и будет зависеть окончательная цена.
Дополнительно через неделю-10 дней ответ (о стоимости-прим.редакцией) за 1 килограмм сайги скажем", - сказал министр.
Ранее Бектенов поручил полностью оцифровать животноводство в Казахстане до конца года.
Ранее сообщалось, что колбасу из сайгака начали готовить в Казахстане.
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