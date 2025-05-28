Министерство сельского хозяйства Казахстана официально прокомментировало ситуацию с распространением стадных саранчовых. Несмотря на тревожные сообщения в интернете, в ведомстве заверили: борьба с вредителями ведётся системно и эффективно, передаёт BAQ.KZ.

Согласно прогнозам, в 2025 году площадь распространения саранчовых может достичь 2,1 млн гектаров. На сегодняшний день уже фактически обработано 596,3 тыс. гектаров в 14 регионах страны.

"Работы проводятся в плановом и штатном режиме. Контроль осуществляется вице-министрами, региональными штабами и представителями Комитета госинспекции в АПК", — сообщили в МСХ.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров лично следит за ситуацией в Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях, где традиционно фиксируются вспышки активности саранчовых.

В защитных мероприятиях задействованы:

443 единицы спецтехники,

4 625 специалистов по обследованию и обработке полей.

"Ресурсы — как технические, так и химические — имеются в достаточном объёме. Работа идёт строго по графику", — подчеркнули в министерстве.

В то же время в соцсетях и отдельных СМИ распространяются недостоверные видеоролики и сообщения, в которых утверждается, что саранча якобы вышла из-под контроля.

Министерство предостерегает:

"Подобные публикации не отражают реального положения дел и вводят общественность в заблуждение. За распространение ложной информации предусмотрена юридическая ответственность в рамках действующего законодательства".

Ведомство призвало граждан и журналистов руководствоваться только официальными источниками — сайтами МСХ, акиматов и профильных госорганов, и воздержаться от дезинформации, способной вызвать панику.

Ранее мы писали о том, что Айдарбек Сапаров призвал усилить борьбу с саранчой в Кызылординской и Актюбинской областях.

Накануне полчища саранчи атаковали село Каракум.