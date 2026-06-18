Министерство труда и социальной защиты совместно с ведомствами обсуждает две модели реформирования пенсионной системы. Об этом в кулуарах Сената сообщил глава ведомства Аскарбек Ертаев, передает BAQ.KZ.

Рабочая группа должна определиться с подходящей моделью до конца июня. После этого в начале июля министерство совместно с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка планирует внести в Правительство консолидированную позицию по выбранному проекту.

Первая модель "4+1" предполагает, что 4% дополнительных обязательных пенсионных взносов работодателя будут зачисляться на индивидуальный накопительный счет работника, а еще 1% – направляться в общий страховой фонд.

Второй вариант предложен Государственным фондом социального страхования. Он предусматривает перечисление всех дополнительных взносов в общий фонд, откуда средства затем будут распределяться между гражданами, имеющими право на выплаты.

"Лично я за "4+1", потому что проект вроде бы выглядит правильным. И за страховую пенсию тоже. Поэтому наши обсуждения до конца месяца пройдут. Я могу в начале следующего месяца сказать свою позицию, почему остановился именно на ней и чем она лучше", – сказал министр.

По словам Ертаева, до конца 2026 года планируется не только определиться с моделью пенсионной реформы, но и подготовить соответствующие законодательные поправки.

При этом конкретные сроки внедрения изменений пока не утверждены. Вопрос о том, начнется ли реформа уже в следующем году или позже, еще будет обсуждаться.

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