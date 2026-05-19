Минздрав Казахстана предупредил туристов об опасности хантавируса

Министерство здравоохранения Казахстана дало рекомендации гражданам, выезжающим за границу, о том, как избежать заражения хантавирусной инфекцией, передает BAQ.kz.

По данным ведомства, хантавирусная инфекция - это опасное вирусное заболевание, которое в основном передается человеку через контакт с грызунами или их выделениями.

"Вирус может попасть в организм через пыль, пищу, воду или укусы", - пояснили в Министерстве здравоохранения.

Врачи дали ряд рекомендаций по профилактике инфекции:

Во время пребывания за границей необходимо полностью избегать контактов с грызунами и их выделениями, а также не посещать места их возможного обитания;

Не употреблять пищу и воду, которые могут быть загрязнены грызунами, отказаться от питания в местах стихийной и уличной торговли, хранить продукты в плотно закрытой таре;

При нахождении в закрытых помещениях сначала проветрить их, затем проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, надев маску и перчатки;

При посещении мест массового скопления людей соблюдать меры личной профилактики: держать дистанцию, носить маску, пользоваться антисептиками, соблюдать гигиену рук и органов дыхания.

В министерстве также сообщили, что если в течение 1–8 недель после возвращения из-за границы появятся симптомы заболевания - высокая температура, сильная слабость, мышечные боли, кашель или одышка - необходимо срочно обратиться в ближайшее медицинское учреждение и обязательно сообщить о пребывании за рубежом.

Что за вирус

Напомним, 3 мая стало известно, что на круизном лайнере MV Hondius у берегов Тенерифе на Канарских островах зафиксирована вспышка редкой инфекции - хантавируса. После выявления инфекции началась срочная эвакуация пассажиров. Людей поэтапно отправляют в страны проживания, где им предстоит пройти карантин.