Минздрав Казахстана предупредил туристов об опасности хантавируса

Министерство здравоохранения Казахстана опубликовало рекомендации для граждан, выезжающих за границу

Министерство здравоохранения Казахстана дало рекомендации гражданам, выезжающим за границу, о том, как избежать заражения хантавирусной инфекцией, передает BAQ.kz.

По данным ведомства, хантавирусная инфекция - это опасное вирусное заболевание, которое в основном передается человеку через контакт с грызунами или их выделениями.

"Вирус может попасть в организм через пыль, пищу, воду или укусы", - пояснили в Министерстве здравоохранения.

Врачи дали ряд рекомендаций по профилактике инфекции:

  • Во время пребывания за границей необходимо полностью избегать контактов с грызунами и их выделениями, а также не посещать места их возможного обитания;
  • Не употреблять пищу и воду, которые могут быть загрязнены грызунами, отказаться от питания в местах стихийной и уличной торговли, хранить продукты в плотно закрытой таре;
  • При нахождении в закрытых помещениях сначала проветрить их, затем проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, надев маску и перчатки;
  • При посещении мест массового скопления людей соблюдать меры личной профилактики: держать дистанцию, носить маску, пользоваться антисептиками, соблюдать гигиену рук и органов дыхания.

В министерстве также сообщили, что если в течение 1–8 недель после возвращения из-за границы появятся симптомы заболевания - высокая температура, сильная слабость, мышечные боли, кашель или одышка - необходимо срочно обратиться в ближайшее медицинское учреждение и обязательно сообщить о пребывании за рубежом.

Что за вирус

Напомним, 3 мая стало известно, что на круизном лайнере MV Hondius у берегов Тенерифе на Канарских островах зафиксирована вспышка редкой инфекции - хантавируса. После выявления инфекции началась срочная эвакуация пассажиров. Людей поэтапно отправляют в страны проживания, где им предстоит пройти карантин.

По данным властей, инфекцию подтвердили у двух пассажиров - гражданина США и гражданки Франции. У француженки симптомы проявились во время перелета в Париж, у американца признаков заболевания пока нет.

С судна уже эвакуировали 94 человека из 19 стран. Остальных пассажиров планируют отправить специальными рейсами в Австралию и Нидерланды.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили как минимум о шести подтвержденных случаях заражения, связанных с этим очагом. Специалисты предупреждают, что число заболевших может вырасти, поскольку инкубационный период хантавируса может длиться до шести недель.

