На круизном лайнере MV Hondius в Атлантическом океане зафиксирована вспышка редкой инфекции - хантавируса. В результате заболевания погибли три человека, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на CNN.

Судно следовало из Аргентины в Кабо-Верде, выполняя туристический маршрут с остановками на удалённых островах.

Первым заболевшим стал 70-летний турист из Нидерландов. У него выявили острое респираторное заболевание, и он скончался на борту лайнера. Его 69-летняя супруга также заразилась и была госпитализирована в Йоханнесбурге, однако спасти её не удалось.

Позже стало известно о третьей жертве инфекции - 69-летний гражданин Великобритании - находится в реанимации в Южно-Африканской Республике. У него лабораторно подтверждён хантавирус.

По словам врачей, не исключено, что инфекция распространялась внутри лайнера. Помимо подтверждённых случаев, ещё у нескольких пассажиров выявлены подозрения на заболевание.

По данным Всемирной организации здравоохранения, хантавирус может вызывать тяжёлые респираторные заболевания. Согласно информации Центры по контролю и профилактике заболеваний США, в отдельных случаях инфекция приводит к развитию хантавирусного лёгочного синдрома - опасного состояния, способного привести к летальному исходу.

В ВОЗ отмечают, что передача вируса от человека к человеку возможна, однако такие случаи крайне редки.

Ранее сообщалось о риске заражения Конго-Крымской геморрагической лихорадкой - опасной инфекцией, передающейся через укусы клещей.

