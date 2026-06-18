Мировые цены на нефть снизились после сообщений о достигнутых договоренностях между США и Ираном. Инвесторы рассчитывают, что возможное урегулирование конфликта позволит восстановить поставки сырья с Ближнего Востока и снизит риски дефицита на мировом рынке, передает BAQ.kz.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 2,19% – до 77,38 доллара за баррель. Американская нефть WTI с поставкой в июле подешевела на 1,26%, до 74,82 доллара за баррель.

Главной причиной снижения котировок стали ожидания увеличения поставок нефти из региона Персидского залива. Рынок позитивно воспринял информацию о возможном мирном соглашении между Вашингтоном и Тегераном, которое может привести к снятию части ограничений с иранского нефтяного экспорта и восстановлению полноценного судоходства через Ормузский пролив.

Именно через Ормузский пролив проходит значительная часть мировых морских поставок нефти. Любые угрозы для этого маршрута традиционно вызывают рост цен на сырье, тогда как снижение напряженности оказывает обратный эффект.

Что прогнозируют аналитики

В Международном энергетическом агентстве (МЭА) считают, что в случае долгосрочной стабилизации ситуации рынок может столкнуться с избытком нефти уже в ближайшие годы. По прогнозу агентства, в 2026 году мировое предложение нефти сократится на 3,9 млн баррелей в сутки и составит в среднем 102,4 млн баррелей. Однако уже в 2027 году добыча может резко вырасти до 110,3 млн баррелей в сутки.

Эксперты связывают это в том числе с возможным возвращением на рынок дополнительных объемов иранской нефти и восстановлением экспортных потоков через Персидский залив.

В инвестиционной компании New York Life Investment Management отмечают, что нефтяные котировки все еще находятся выше уровней, которые наблюдались до начала конфликта. Кроме того, для восстановления привычных объемов торговли потребуется время. Дополнительным фактором риска остаются истощенные запасы нефти и нефтепродуктов.

О соглашении

Ранее появилась информация, что США и Иран подписали соглашение о мирном урегулировании. Документ предусматривает прекращение военных действий и запуск нового этапа переговоров по ядерной программе и санкциям. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. По его словам, документ был подписан в цифровом формате президентами обеих стран. От отдельной церемонии подписания стороны отказались. В Тегеране подчеркнули, что соглашение уже вступило в силу. При этом иранская сторона считает, что самый сложный этап только начинается – выполнение достигнутых договоренностей.