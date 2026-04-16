Мировые цены на нефть держатся в диапазоне 90–95 долларов за баррель
Brent и WTI остаются волатильными на фоне геополитической напряженности и ожиданий по глобальному спросу.
Мировые цены на нефть остаются в умеренно высоком диапазоне на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и ожиданий по глобальному спросу. Об этом свидетельствуют данные международных торговых площадок, передает BAQ.KZ.
По состоянию на 16 апреля стоимость нефти марки Brent торгуется в пределах 94–95 долларов за баррель, тогда как американская марка WTI находится на уровне 90–92 долларов за баррель.
Эксперты отмечают, что рынок нефти в последние дни остается волатильным. Ранее в начале апреля котировки Brent поднимались выше 100 долларов за баррель на фоне опасений, связанных с возможными перебоями поставок и ситуацией на Ближнем Востоке.
Однако затем цены скорректировались вниз на фоне ожиданий деэскалации отдельных геополитических рисков и обсуждений по вопросам энергетической стабильности.
Аналитики подчеркивают, что в краткосрочной перспективе нефтяной рынок будет оставаться чувствительным к новостному фону, включая решения стран ОПЕК+, динамику мирового спроса и ситуацию в ключевых регионах добычи и транзита нефти.
Таким образом, на середину апреля мировые цены на нефть стабилизировались в диапазоне 90–95 долларов за баррель, сохраняя высокую зависимость от внешних факторов.
Напомним, 15 апреля цена нефти марки Brent превышала 95 долларов за баррель.
Читайте также: Казахстан поставит нефть Южной Корее в обход Ормузского пролива — Reuters.
В Министерстве энергетики при этом исключили возможность резкого роста цен на бензин на внутреннем рынке.
- Морозы до 18 градусов вернутся в регионы Казахстана
- Астана получит новый статус: что будет с бюджетом и регионами – ответ Миннацэкономики
- Долги в Казахстане могут списать без проверки доходов: кого это коснется
- Четыре человека погибли при стрельбе в школе в Турции
- Фотограф из Астаны показал другую сторону строительства LRT