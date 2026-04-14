В Министерстве энергетики Казахстана заявили, что после отмены моратория на повышение цен на бензин резкого роста стоимости топлива не ожидается. По словам вице-министра Кайырхана Туткышбаева, цены будут повышаться постепенно и без резких скачков, передает BAQ.KZ.

«Цены будут подниматься, но без резкого скачка, плавно», - сказал вице-министр.

Он отметил, что с момента отмены моратория прошло уже две недели, и, по имеющейся у министерства информации, в основном стоимость бензина выросла лишь на 1 тенге. По его словам, данных о повышении цен на 2–3 тенге у ведомства нет. Туткышбаев подчеркнул, что речь идет именно о поэтапной корректировке цен, без значительных и одномоментных скачков на десятки тенге.

"Резкого скачка нет": в Минэнерго оценили ситуацию с ценами на бензин