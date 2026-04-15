Казахстан станет одним из поставщиков нефти для Южной Кореи в рамках новых договоренностей по альтернативным маршрутам поставок, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Согласно достигнутым соглашениям, Казахстан обеспечит поставки около 18 млн баррелей нефти до конца года. Поставки будут идти по маршрутам, не зависящим от Ормузского пролива, что делает их более устойчивыми на фоне геополитических рисков.

Общие договоренности

В целом Южная Корея договорилась о поставках 273 млн баррелей нефти и 2,1 млн тонн нафты. Основные объемы приходятся на страны Ближнего Востока, однако Казахстан также вошел в число стратегических поставщиков.

Кто еще участвует

В поставках задействованы и другие страны региона. Крупнейшие объемы обеспечивает Саудовская Аравия, также участие принимает Оман. Это позволяет Южной Корее диверсифицировать источники энергоресурсов.

Почему это важно

Участие Казахстана в альтернативных маршрутах усиливает его позиции на международном нефтяном рынке и подтверждает статус надежного экспортера.

Для Южной Кореи такие договоренности особенно важны, поскольку ранее более 60% импорта нефти проходило через Ормузский пролив, где сохраняются риски перебоев.

Ранее сотрудничество Казахстана и Южной Кореи в нефтяной сфере находилось на стадии обсуждения.

9 апреля вице-министр энергетики Санжар Жаркешов отмечал, что говорить о конкретных соглашениях по нефти пока преждевременно.

Позже, 13 апреля, стало известно о значительном прогрессе в переговорах. Южнокорейская сторона заявляла, что близка к объявлению деталей поставок.

