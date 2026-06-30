Мировые цены на нефть в начале новой недели вновь перешли к росту после недавнего снижения. По состоянию на вечер 29 июня стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась до 73,07 доллара за баррель, прибавив 1,5%, передает BAQ.kz.

Одновременно американская нефть WTI также подорожала. Августовские фьючерсы выросли почти на 2% – до 70,61 доллара за баррель.

Аналитики связывают укрепление нефтяных котировок с сохраняющейся геополитической неопределенностью на мировом рынке.

Мировые цены на нефть продолжают снижаться после резкого скачка. По состоянию на утро 29 июня стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent составляла 73,29 доллара за баррель, прибавляя 0,95%, однако оставаясь значительно ниже пиковых значений прошлой недели. По данным торгов, в течение дня Brent колебалась в диапазоне от 72,58 до 73,61 доллара за баррель.

За последнюю неделю нефть потеряла 5,48%, а за месяц – 20,4%.

Что с ценами на золото

На фоне укрепления аппетита инвесторов к рисковым активам снизились цены на драгоценные металлы.

Августовский фьючерс на золото подешевел на 1,64%, до 4030,9 доллара за тройскую унцию.

Стоимость июльских контрактов на серебро также уменьшилась – на 1,62%, до 58,71 доллара за унцию.

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