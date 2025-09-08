Многие пострадали из-за межклановой борьбы — депутат о действиях Кожамжарова
Журналисты поинтересовались у депутата Мажилиса Ерлана Саирова его мнением о деятельности бывшего высокопоставленного чиновника Кайрата Кожамжарова, передает BAQ.KZ.
Депутат Ерлан Саиров подчеркнул, что в период его работы право и закон подменялись политической конъюнктурой и межклановыми интересами.
"Кожамжаров - это человек, который подменял под собой закон, права человека и все правовые нормы. Пострадало очень много людей, поскольку приходилось решать межклановые вопросы. Сегодня выявляется немало фактов, и все они должны быть тщательно проверены и оценены по закону", — заявил Саиров.
6 сентября стало известно, что уголовное дело начато в отношении экс-главы финпола Кайрата Кожамжарова.
Также мы писали, что известно о бывшем главе финпола?
