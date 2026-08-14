В селе Алгабас Теректинского района Западно-Казахстанской области решили проблему, с которой жители жили годами. В населенном пункте не было централизованного водоснабжения, поэтому воду приходилось брать из колодцев в любое время года, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру.

В 2025 году в селе построили систему централизованного водоснабжения стоимостью 576,9 млн тенге. Деньги направили из средств, возвращенных государству.

В рамках проекта пробурили две водозаборные скважины и проложили необходимую инженерную инфраструктуру.

После запуска системы питьевая вода появилась непосредственно в домах более чем у 200 абонентов.

Для Алгабаса это означает конец многолетней зависимости от колодцев и качества воды в них.

В прокуратуре сообщили, что возвращенные государству активы по поручению Президента направляются на социальные проекты. В Западно-Казахстанской области одним из таких объектов стала система водоснабжения Алгабаса.

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