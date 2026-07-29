Модуль QAMQOR SOS появился в Алматы

В алматинском FLOW PARK появился круглосуточный пункт первой помощи QAMQOR SOS с прямой связью со скорой, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат города.

Парк рассчитан на любителей самокатов, скейтбордов и велосипедов BMX, поэтому риск травм здесь выше обычного. Новый модуль должен сократить время между падением и приездом медиков.

Чтобы вызвать помощь, достаточно нажать кнопку SOS. Диспетчер станции скорой помощи выходит на связь, дистанционно открывает пункт, оценивает состояние пострадавшего по видео и объясняет, что делать до прибытия бригады.

Внутри находятся дефибриллятор, средства для обработки ран, набор для помощи при остром коронарном синдроме, брезентовое одеяло и кушетка из нержавеющей стали. Пункт оборудован бесперебойным интернетом, наружной камерой с обзором 360 градусов, внутренними камерами, дисплеем и телемедицинским комплексом. Пользователю не нужно разбираться в оборудовании самостоятельно. Все действия подсказывает диспетчер.

Модуль размером 2 на 2,5 метра собрали из прочных HPL-панелей и нержавеющей стали. Конструкция рассчитана на работу при разной погоде.

Для Алматы это первый такой пункт. В начале июня QAMQOR SOS установили на пляже Капшагая в Конаеве.

Тогда в Алматинской области сообщили, что до конца года в туристических и рекреационных зонах появятся 11 таких модулей. Каждый из них сможет принимать около 50 человек в сутки.

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