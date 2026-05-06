Накануне Дня защитника Отечества в столичные студенты провели масштабный патриотический флешмоб «Голос нового дня», передает BAQ.kz.

В акции приняли участие около 1000 студентов. Они выстроились в живую композицию в форме карты Казахстана.

Главная цель мероприятия – воспитать у молодежи чувство патриотизма, уважение к стране и укрепить национальное единство. Также организаторы хотели показать, что молодые люди должны быть ответственными, образованными и осознанными гражданами, которые думают о будущем государства.

Во время флешмоба студенты продемонстрировали сплоченность и единство. Они показали, что новое поколение играет важную роль в развитии страны и готово вносить свой вклад в её будущее.

Ранее в Астане развернули 24-метровый флаг в честь Дня единства народа Казахстана.

