Молодежь столицы создала живую карту Казахстана
Участвовали около 1000 студентов.
Сегодня 2026, 13:42
Фото: Акимат города Астаны
В акции приняли участие около 1000 студентов. Они выстроились в живую композицию в форме карты Казахстана.
Главная цель мероприятия – воспитать у молодежи чувство патриотизма, уважение к стране и укрепить национальное единство. Также организаторы хотели показать, что молодые люди должны быть ответственными, образованными и осознанными гражданами, которые думают о будущем государства.
Во время флешмоба студенты продемонстрировали сплоченность и единство. Они показали, что новое поколение играет важную роль в развитии страны и готово вносить свой вклад в её будущее.
Ранее в Астане развернули 24-метровый флаг в честь Дня единства народа Казахстана.
