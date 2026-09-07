Момент смертельного столкновения на трассе попал на камеры

Камеры с элементами искусственного интеллекта зафиксировали момент смертельного ДТП на 51-м километре трассы Астана – Караганда – Алматы.

На записи видно, как автомобиль Mercedes, двигавшийся в сторону Астаны, во время обгона столкнулся с попутной «Газелью».

После удара водитель «Газели» потерял управление. Машина съехала с дороги и опрокинулась в кювет.

В результате аварии погиб один человек.

Причины и все обстоятельства ДТП устанавливают компетентные органы.

В «ҚазАвтоЖол» призвали водителей соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а перед обгоном внимательно оценивать ситуацию на дороге.

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