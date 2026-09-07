Момент смертельного столкновения на трассе попал на камеры
7 Сентября 2026, 12:21
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7 Сентября 2026, 12:217 Сентября 2026, 12:21
120Фото: кадры из видео КазАвтоЖол
Камеры с элементами искусственного интеллекта зафиксировали момент смертельного ДТП на 51-м километре трассы Астана – Караганда – Алматы.
На записи видно, как автомобиль Mercedes, двигавшийся в сторону Астаны, во время обгона столкнулся с попутной «Газелью».
После удара водитель «Газели» потерял управление. Машина съехала с дороги и опрокинулась в кювет.
В результате аварии погиб один человек.
Причины и все обстоятельства ДТП устанавливают компетентные органы.
В «ҚазАвтоЖол» призвали водителей соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а перед обгоном внимательно оценивать ситуацию на дороге.
Базарбек рассказал о состоянии пострадавшего в ДТП
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