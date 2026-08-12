Караганде утром 12 августа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Suzuki и Toyota. В результате аварии два человека были доставлены в медицинское учреждение, передает BAQ.KZ.

Что произошло

По информации Департамента полиции Карагандинской области, авария произошла 12 августа в 08:59 на пересечении улиц Гоголя и Алиханова.

Столкнулись два автомобиля – Suzuki и Toyota.

«В результате ДТП в медицинское учреждение доставили 33-летнего водителя Toyota и его 33-летнюю пассажирку», – ответили в ведомстве на запрос редакции.

Что известно о происшествии

Факт дорожно-транспортного происшествия зарегистрирован в полиции.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Ранее на участке трассы между Калкаманом и Экибастузом произошла авария. В результате ДТП пострадал ребёнок 2015 года рождения.

Участок дороги входит в состав республиканской трассы А17 «Кызылорда – Павлодар – Успенка – граница Российской Федерации».

После аварии ребёнка доставили в реанимацию. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму грудной клетки и множественные ссадины.После стабилизации состояния 3 августа пациента перевели в травматологическое отделение. Состояние оценивается как средней степени тяжести.

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