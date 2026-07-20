Морской терминал КТК вновь подвергся атаке беспилотника

Гражданский морской танкер NELSA был атакован беспилотным летательным аппаратом во время погрузки нефти на Морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), передает BAQ.KZ.

Как сообщили в КТК, инцидент произошел 20 июля у выносного причального устройства ВПУ-1.

По информации компании, беспилотник попал в кормовую часть правого борта танкера между надстройкой и машинно-котельным отделением. В результате возник пожар на палубе и во внутренних отсеках судна.

Возгорание удалось ликвидировать в течение нескольких часов силами экипажа и аварийно-спасательных подразделений КТК.

Интернациональный экипаж в составе 22 человек был эвакуирован на буксирах консорциума. На борту остались капитан и старший помощник капитана. Отмечается, что танкер сохранил плавучесть.

После происшествия погрузка нефти была остановлена. В компании подчеркнули, что разлива нефти и возгорания в грузовых танках удалось избежать.

В КТК напомнили, что это уже второй подобный инцидент за последние дни. После предыдущей атаки погрузка нефти была возобновлена вечером 19 июля. Тогда Министерство иностранных дел и Министерство энергетики Казахстана осудили нападение, заявив, что атаки на гражданскую инфраструктуру являются недопустимым посягательством на экономические интересы страны.

В консорциуме заявили, что при подготовке атаки были созданы серьезные экологические и техногенные риски, а также угроза жизни членов международного экипажа. Компания призвала государства-участники КТК осудить нападения и принять практические меры для защиты инфраструктуры экспорта углеводородного сырья.