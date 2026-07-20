Морской терминал КТК вновь подвергся атаке беспилотника
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Гражданский морской танкер NELSA был атакован беспилотным летательным аппаратом во время погрузки нефти на Морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), передает BAQ.KZ.
Как сообщили в КТК, инцидент произошел 20 июля у выносного причального устройства ВПУ-1.
По информации компании, беспилотник попал в кормовую часть правого борта танкера между надстройкой и машинно-котельным отделением. В результате возник пожар на палубе и во внутренних отсеках судна.
Возгорание удалось ликвидировать в течение нескольких часов силами экипажа и аварийно-спасательных подразделений КТК.
Интернациональный экипаж в составе 22 человек был эвакуирован на буксирах консорциума. На борту остались капитан и старший помощник капитана. Отмечается, что танкер сохранил плавучесть.
После происшествия погрузка нефти была остановлена. В компании подчеркнули, что разлива нефти и возгорания в грузовых танках удалось избежать.
В КТК напомнили, что это уже второй подобный инцидент за последние дни. После предыдущей атаки погрузка нефти была возобновлена вечером 19 июля. Тогда Министерство иностранных дел и Министерство энергетики Казахстана осудили нападение, заявив, что атаки на гражданскую инфраструктуру являются недопустимым посягательством на экономические интересы страны.
В консорциуме заявили, что при подготовке атаки были созданы серьезные экологические и техногенные риски, а также угроза жизни членов международного экипажа. Компания призвала государства-участники КТК осудить нападения и принять практические меры для защиты инфраструктуры экспорта углеводородного сырья.
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