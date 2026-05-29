Мошенник под видом установщика окон орудовал в Астане

В Астане задержали мужчину, подозреваемого в серии мошенничеств через OLX.

По данным полиции, 34-летний житель столицы размещал в приложении ложные объявления об установке пластиковых окон. Он предлагал свои услуги, получал от клиентов предоплату в размере 70% или оформлял рассрочку, после чего переставал выходить на связь.

Выяснилось, что полученные деньги подозреваемый тратил на личные нужды. Сумма ущерба по одному из эпизодов составила более 120 тысяч тенге.

Правоохранители установили причастность мужчины ещё к 18 эпизодам мошенничества.

Сейчас подозреваемый водворён под стражу. По делу проводятся следственные действия.

Ранее был задержан лжесотрудник ДЭР за мошенничество.

