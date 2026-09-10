В Экибастузе сотрудники Киберполиции и банка помогли пенсионерке сохранить 3 млн тенге.

Женщина собиралась перевести деньги мошенникам, будучи уверенной, что оплачивает лечение в Грузии.

Как удалось остановить перевод

Подозрительную операцию заметили сотрудники Народного банка. Обстоятельства перевода вызвали у них вопросы, поэтому банковские специалисты заблокировали транзакцию и сообщили клиентке о возможном мошенничестве.

После этого к ситуации подключились сотрудники Киберполиции управления полиции Экибастуза.

Полицейские выяснили обстоятельства произошедшего и объяснили женщине, что она стала жертвой мошеннической схемы.

В результате совместных действий сотрудников банка и полиции перевод не состоялся. Пенсионерка сохранила свои 3 млн тенге.

Во что поверила женщина

Пенсионерка была уверена, что перечисляет деньги в Грузию для оплаты лечения.

Мошенники нередко используют истории, связанные с медицинской помощью, безопасностью родственников или необходимостью срочно перевести средства, чтобы заставить человека действовать эмоционально и не успеть проверить информацию.

Что рассказала пенсионерка

Женщина поблагодарила сотрудников полиции и банка за своевременную помощь.

«Я очень благодарна сотрудникам полиции и Народного банка. Они вовремя заметили, что что-то не так, помогли мне разобраться и уберегли мои деньги», – рассказала она.

Как защититься от мошенников

Полиция призывает граждан сохранять бдительность при любых просьбах незнакомцев о переводе денег.

Если собеседник требует срочно перечислить средства, ссылается на лечение, безопасность близких или другие чрезвычайные обстоятельства, необходимо прекратить разговор и самостоятельно проверить полученную информацию.

«Не переводите деньги по указанию неизвестных лиц и при малейших сомнениях обращайтесь в полицию или напрямую в свой банк по официальным каналам связи», – предупредили в ведомстве.

Ранее лжесоцработник обчистил счета пенсионеров в Караганде.

Задержан 31-летний местный житель, подозреваемый в мошенничестве в отношении пожилых людей.

По данным Polisia.kz, от его действий пострадали двое пенсионеров, общий ущерб составил более 2,8 млн тенге.

Мужчина действовал в дневное время и входил в доверие к пожилым людям, представляясь разными должностными лицами. Его жертвы проживали рядом друг с другом.

В первом случае подозреваемый пришёл в квартиру 77-летнего пенсионера, представившись участковым инспектором. Под предлогом "обмена номеров" он получил доступ к данным и перевёл с его депозита 1 млн 350 тысяч тенге на свой счёт. Пожилой мужчина обнаружил пропажу денег только вечером.

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