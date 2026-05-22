Лжесоцработник обчистил счета пенсионеров в Караганде
В Караганде задержан 31-летний местный житель, подозреваемый в мошенничестве в отношении пожилых людей.
По данным Polisia.kz, от его действий пострадали двое пенсионеров, общий ущерб составил более 2,8 млн тенге.
Выяснилось, что мужчина действовал в дневное время и входил в доверие к пожилым людям, представляясь разными должностными лицами. Его жертвы проживали рядом друг с другом.
В первом случае подозреваемый пришёл в квартиру 77-летнего пенсионера, представившись участковым инспектором. Под предлогом "обмена номеров" он получил доступ к данным и перевёл с его депозита 1 млн 350 тысяч тенге на свой счёт. Пожилой мужчина обнаружил пропажу денег только вечером.
На следующий день злоумышленник обманул 74-летнюю жительницу города, представившись социальным работником. Он предложил помощь в оформлении медицинского такси и дал ей небольшую сумму – 20 тысяч тенге. Затем, во время "оформления карты", он получил биометрическое видео пенсионерки. Позже женщине позвонили из банка и сообщили, что на её имя оформлен кредит. Ущерб составил 1 млн 500 тысяч тенге.
Правоохранители установили и задержали подозреваемого. Его личность совпала с описаниями потерпевших. Сейчас он находится под стражей. Полицейские проверяют его возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.
