Инвестору грозил штраф более 20 тысяч евро после мошенничества

Прокуратура Карагандинской области сообщила о решении трех вопросов компаний, работающих на индустриальной зоне «Saran».

В двух случаях речь шла о начислениях за электроэнергию. Проверка показала, что ТОО «Tengri Tyres» и ТОО «Silk Road Electronics» завысили суммы доначислений за превышение лимитов потребления электроэнергии, из-за чего к компаниям применили финансовые санкции.

После вмешательства прокуратуры провели перерасчет, а суммы доначислений и штрафов снизили.

Мошенники подменили реквизиты в переписке

Еще один случай касался ТОО «Karaganda Insulation». При исполнении внешнеэкономического договора на поставку оборудования мошенники подменили платежные реквизиты в электронной переписке, после чего компания перечислила деньги на другой счет.

При этом на инвестора распространялось требование по репатриации иностранной валюты. Из-за отсутствия зарегистрированного уголовного дела компания рисковала ежегодно получать административный штраф – 20% от суммы нерепатриированной валюты, или более 20 тысяч евро.

По данным прокуратуры, ранее обращения компании несколько раз списывались полицией как не подтвердившиеся.

После проверки факт мошенничества зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований.

Проверки проводились после встречи прокурора Карагандинской области с инвесторами в рамках INVEST CARAVAN.

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