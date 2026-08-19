Аренда, «Челси» или продажа: что ждет Дастана Сатпаева после сезона в «Бернли»

Нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев продолжит карьеру в «Бернли», выступающем в Чемпионшипе, на правах аренды до конца сезона. О перспективах казахстанца в команде графства Ланкашир корреспондент BAQ.KZ побеседовала с одним из ведущих специалистов мировой спортивной индустрии, профессором Саймоном Чедвиком.

По его словам, переход арендный переход Сатпаева была неизбежен. Так как – это модель развития игроков, которую в «Челси» часто использует. Сезон в «Бернли» может сыграть ключевую роль в его дальнейшей карьере.

«Вопрос для Сатпаева заключается в том, станет ли время, проведенное в «Бернли», трамплином в первую команду «Челси», преддверием дальнейшего перехода в родственную лондонскому клубу организацию во Франции («Страсбур») или же арендой, которая повысит его стоимость перед тем, как клуб Премьер–лиги продаст его дороже, чем приобрел, тем самым получив прибыль», – говорит Чедвик.

Эксперт также отметил, что «Бернли» может стать подходящим клубом для дальнейшего развития Сатпаева.

«Бернли» – традиционный клуб с сильными ценностями, которым при этом управляют предусмотрительно и разумно. Это должно быть хорошим местом для Сатпаева, где он сможет набраться опыта и развить свое мастерство», – считает эксперт.

Конкуренция за место

Чемпионшип – одна из самых динамичных и конкурентных лиг в мире. Турнир пользуется большой популярностью у болельщиков.

«Многие команды потенциально могут добиться повышения в классе; уровень футбола здесь высок, а стадионы зачастую большие и заполнены до отказа. Выступления в Чемпионшипе — хорошая подготовка к игре в Премьер–лиге, хотя футболисты при этом находятся под значительно меньшим вниманием общественности», – отметил профессор.

Эксперт считает, что во время предсезонной подготовки в «Челси» Сатпаев хорошо проявил себя в команде. Хотя ему нужны время и пространство, чтобы привыкнуть к английскому футболу, подчеркивает Чедвик.

«Именно поэтому последовал переход в «Бернли», где он сможет расти и развиваться, прежде чем потенциально сделать следующий шаг и перейти на уровень Премьер–лиги», – говорит Чедвик.

Говоря о перспективах Сатпаева в новой команде, Чедвик отдельно обратил внимание на конкуренцию за место в стартовом составе.

«В последние годы «Бернли» стремился соблюдать баланс между опытными игроками с высокой трансферной стоимостью и молодыми, перспективными футболистами. Если Сатпаев будет вести себя профессионально и хорошо играть, то весьма вероятно, что он сможет стать постоянным игроком стартового состава «Бернли». Однако в клубе уже есть сильные футболисты, в том числе состоявшиеся игроки национальных сборных. Поэтому, чтобы добиться успеха, Сатпаеву необходимо сохранять концентрацию и усердно работать».

28 июля Сатпаев открыл счет своим голом в составе «Челси». Футболист отличился в товарищеском матче против австралийского клуба «Вестерн Сидней Уондерерс».

Ранее Сатпаев завоевал первый трофей с «Челси». Он вместе с лондонским клубом стал победителем предсезонного Суперкубка Индонезии.