В Казахстане начали тестировать технологию вызова дождя: что показала оценка Казгидромета

В Туркестанской области стартовал пилотный проект по искусственному увеличению осадков – технология, которая позволяет усиливать дождь при подходящих погодных условиях.

Проект реализуется совместно с Национальным метеорологическим центром Объединённых Арабских Эмиратов, акиматом региона, МИИЦР РК, РГП "Казгидромет" и РГП "Казаэронавигация".

Перед запуском специалисты провели детальный анализ климатических данных 39 метеостанций за 2020-2024 годы. На основе изучения атмосферных процессов и особенностей рельефа Туркестанская область была выбрана как наиболее подходящая площадка для пилотного этапа.

Важно, что технология не "создаёт" дождь с нуля. Она применяется только при уже сформированных кучево-дождевых облаках (Cumulonimbus) и направлена на усиление естественных осадков. Воздействие носит локальный и кратковременный характер и не влияет на климатические процессы.

Научное сопровождение проекта обеспечивает РГП "Казгидромет". Специалисты круглосуточно отслеживают состояние атмосферы, анализируют спутниковые снимки и синоптические данные, наблюдают за облачными системами и фиксируют количество выпавших осадков.

По итогам проекта будет проведена научная оценка эффективности технологии и её возможного применения для укрепления водного баланса и поддержки сельского хозяйства в засушливых регионах.

Ранее сообщалось, что Казахстан запускает проект искусственного дождя уже в мае.

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