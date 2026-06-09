В Казахстане начали тестировать технологию вызова дождя: что показала оценка Казгидромета
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Туркестанской области стартовал пилотный проект по искусственному увеличению осадков – технология, которая позволяет усиливать дождь при подходящих погодных условиях.
Проект реализуется совместно с Национальным метеорологическим центром Объединённых Арабских Эмиратов, акиматом региона, МИИЦР РК, РГП "Казгидромет" и РГП "Казаэронавигация".
Перед запуском специалисты провели детальный анализ климатических данных 39 метеостанций за 2020-2024 годы. На основе изучения атмосферных процессов и особенностей рельефа Туркестанская область была выбрана как наиболее подходящая площадка для пилотного этапа.
Важно, что технология не "создаёт" дождь с нуля. Она применяется только при уже сформированных кучево-дождевых облаках (Cumulonimbus) и направлена на усиление естественных осадков. Воздействие носит локальный и кратковременный характер и не влияет на климатические процессы.
Научное сопровождение проекта обеспечивает РГП "Казгидромет". Специалисты круглосуточно отслеживают состояние атмосферы, анализируют спутниковые снимки и синоптические данные, наблюдают за облачными системами и фиксируют количество выпавших осадков.
По итогам проекта будет проведена научная оценка эффективности технологии и её возможного применения для укрепления водного баланса и поддержки сельского хозяйства в засушливых регионах.
Ранее сообщалось, что Казахстан запускает проект искусственного дождя уже в мае.
Читайте также:
Самое читаемое
- Казахстанцы могут заранее рассчитать размер будущей пенсии
- Для первоклассников вводят программу языковой адаптации на казахском языке
- Бектенов проверил новые заводы: какую продукцию теперь будут выпускать в столице
- Три человека погибли, двое пострадали: в Арыси задержана подозреваемая в смертельном ДТП
- "Бумажное" исполнение ЧСИ отменено в Жамбылской области