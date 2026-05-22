Астанчанин держал в двух квартирах "ассортимент" наркотиков

В столице полиция пресекла деятельность 35-летнего мужчины, подозреваемого в хранении и распространении наркотиков.

По данным Polisia.kz, в ходе оперативных мероприятий был установлен житель столицы. При обыске по месту его проживания сотрудники полиции обнаружили свертки с веществом зеленого цвета с характерным запахом, похожим на марихуану.

Позже выяснилось, что мужчина арендовал еще одну квартиру, где также хранил запрещенные вещества. Там на балконе нашли 10 свертков с порошкообразным веществом белого цвета, предположительно мефедроном. Кроме того, были изъяты контейнеры с остатками вещества, зип-пакеты, электронные весы и изолента разных цветов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Все найденные вещества и предметы изъяты.

Медицинская экспертиза подтвердила, что задержанный употреблял наркотические средства. Мужчина задержан.

В ведомстве напомнили, что за хранение и распространение наркотиков предусмотрена строгая уголовная ответственность. О подобных случаях, необходимо сообщить в полицию по номеру 102.

