Астанчанин держал в двух квартирах "ассортимент" наркотиков
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В столице полиция пресекла деятельность 35-летнего мужчины, подозреваемого в хранении и распространении наркотиков.
По данным Polisia.kz, в ходе оперативных мероприятий был установлен житель столицы. При обыске по месту его проживания сотрудники полиции обнаружили свертки с веществом зеленого цвета с характерным запахом, похожим на марихуану.
Позже выяснилось, что мужчина арендовал еще одну квартиру, где также хранил запрещенные вещества. Там на балконе нашли 10 свертков с порошкообразным веществом белого цвета, предположительно мефедроном. Кроме того, были изъяты контейнеры с остатками вещества, зип-пакеты, электронные весы и изолента разных цветов.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Все найденные вещества и предметы изъяты.
Медицинская экспертиза подтвердила, что задержанный употреблял наркотические средства. Мужчина задержан.
В ведомстве напомнили, что за хранение и распространение наркотиков предусмотрена строгая уголовная ответственность. О подобных случаях, необходимо сообщить в полицию по номеру 102.
Ранее логистику "синтетики" оборвали сразу в нескольких регионах Казахстана.
Читайте также:
Самое читаемое
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 22 мая
- Клиника сделала заявление после смерти Сауле Базархан
- Остывшие перспективы! Из-за дефицита тепла в Семее медленно обновляется жилой фонд
- "Три часа мы ничего не знали": сноха Сауле Базархан заявила о странных обстоятельствах смерти мамы
- Аэропорт Астаны обратился к горожанам с просьбой