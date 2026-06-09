Мужчина в состоянии опьянения застрелил собаку в Семее

Полицейские пресекли противоправные действия жителя Семея, который ночью застрелил собаку на территории частного дома.

Как сообщили в полиции, 7 июня вызов поступил от хозяев дома. По их словам, смертельное ранение животному нанес их бывший зять.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя доставили в отдел полиции.

Гладкоствольное ружьё, из которого был произведён выстрел, изъяли. Автомобиль задержанного водворили на штрафную стоянку.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Кроме того, мужчину привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, мелкое хулиганство и нарушение правил хранения, ношения и использования гражданского оружия.

Также принято решение об аннулировании разрешения на хранение и ношение данного ружья. Собранные административные материалы направлены в суд.

В Департаменте полиции области Абай сообщили, что ход досудебного расследования находится на особом контроле руководства. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия для полного и объективного выяснения обстоятельств произошедшего.

Оперативными действиями полицейских нарушитель был своевременно задержан, что позволило предотвратить возможные более тяжкие последствия.

Ранее житель Костаная застрелил бывшую супругу.

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