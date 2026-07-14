Мужчина выстрелил в знакомого из охотничьего ружья в Алматы
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В Алматы полицейские по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство.
По информации Департамента полиции города, конфликт между двумя знакомыми начался днем во время мероприятия возле одного из кафе в нижней части города. Спустя некоторое время один из участников ссоры приехал к дому своего оппонента, где между мужчинами вновь вспыхнул конфликт.
Во время словесной перепалки хозяин дома взял охотничье ружье и выстрелил в 31-летнего мужчину.
Пострадавший с огнестрельным ранением был экстренно госпитализирован. Подозреваемого задержали вскоре после происшествия.
По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проверяют законность хранения и происхождение изъятого охотничьего ружья.
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Ранее сообщалось, что в Мангистауской области расследуют покушение на убийство после стрельбы.
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