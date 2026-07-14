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Мужчина выстрелил в знакомого из охотничьего ружья в Алматы

14 Июля 2026, 15:57
АВТОР
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Depositphotos 14 Июля 2026, 15:57
14 Июля 2026, 15:57
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Фото: Depositphotos

В Алматы полицейские по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство.

По информации Департамента полиции города, конфликт между двумя знакомыми начался днем во время мероприятия возле одного из кафе в нижней части города. Спустя некоторое время один из участников ссоры приехал к дому своего оппонента, где между мужчинами вновь вспыхнул конфликт.

Во время словесной перепалки хозяин дома взял охотничье ружье и выстрелил в 31-летнего мужчину.

Пострадавший с огнестрельным ранением был экстренно госпитализирован. Подозреваемого задержали вскоре после происшествия.

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проверяют законность хранения и происхождение изъятого охотничьего ружья.

 
 
 
 
 
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Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

Ранее сообщалось, что в Мангистауской области расследуют покушение на убийство после стрельбы.

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