Мужчина совершал непристойные действия в столичном парке
Его арестовали.
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В одном из парков Астаны мужчина совершал непристойные действия и грубо нарушал общественный порядок.
На канал 102 поступило сообщение о его противоправном поведении. Прибывшие на место сотрудники полиции оперативно задержали 40-летнего нарушителя.
Согласно результатам медицинского освидетельствования, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
По факту мелкого хулиганства он привлечен к административной ответственности. Решением суда ему назначен административный арест сроком на 15 суток.
Полиция напоминает, что подобные действия нарушают общественный порядок и влекут ответственность в соответствии с законодательством. Астанчан призывают соблюдать нормы поведения в общественных местах.
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Ранее участников драки у кафе арестовали в Астане.
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