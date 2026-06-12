Мужчина совершал непристойные действия в столичном парке

Его арестовали.

Сегодня 2026, 12:53
АВТОР
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кадр из видео Сегодня 2026, 12:53
Сегодня 2026, 12:53
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Фото: кадр из видео

В одном из парков Астаны мужчина совершал непристойные действия и грубо нарушал общественный порядок.

На канал 102 поступило сообщение о его противоправном поведении. Прибывшие на место сотрудники полиции оперативно задержали 40-летнего нарушителя.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту мелкого хулиганства он привлечен к административной ответственности. Решением суда ему назначен административный арест сроком на 15 суток.

Полиция напоминает, что подобные действия нарушают общественный порядок и влекут ответственность в соответствии с законодательством. Астанчан призывают соблюдать нормы поведения в общественных местах.

 
 
 
 
 
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Публикация от Астана қаласының Полиция департаменті (@police__astana)

Ранее участников драки у кафе арестовали в Астане.

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