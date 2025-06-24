Мужчина жестоко избил девушку в никабе прямо в подъезде ЖК в Атырау
Бил по голове и ушёл.
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В Атырау мужчина жестоко избил девушку в никабе прямо в подъезде жилого дома. Инцидент, вызвавший общественный резонанс, попал на камеры видеонаблюдения, передает BAQ.KZ.
Нападение произошло 17 июня в микрорайоне Береке, в доме №30. На видео, распространившемся в соцсетях, видно, как мужчина в агрессивной манере набрасывается на девушку в никабе, несколько раз с силой бьёт её по голове, после чего она падает. Несмотря на это, он продолжает избивать её и только затем уходит с места происшествия.
Пользователи Сети требуют наказания для нападавшего. Комментаторы массово выражают возмущение и требуют ужесточения ответственности за подобные действия. Видео активно распространяется в мессенджерах и Telegram-каналах.
В Департаменте полиции Атырауской области подтвердили инцидент:
"По факту избиения девушки 17 июня в микрорайоне Береке возбуждено уголовное дело по статье 108 УК РК ("Побои"). Подозреваемый доставлен в отдел полиции. Ведутся следственные действия", — сообщили в пресс-службе.
В интересах следствия подробности не раскрываются. Однако, как стало известно, личность мужчины установлена в кратчайшие сроки благодаря видеозаписи и оперативным действиям полиции.
Ранее в Астане мужчина убил бывшую девушку и ранил её младшего брата.
Накануне также в мужчина зверски убил возлюбленную и выбросился с 25-го этажа.
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