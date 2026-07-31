Мужчину спасли из горящей квартиры в Жезказгане

В Жезказгане сотрудники МЧС спасли мужчину во время пожара в многоквартирном доме, передает корреспондент BAQ.KZ.

Возгорание произошло в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажного дома по улице Деева. По предварительным данным, огонь вспыхнул на кухне, где загорелась мебель.

Получив сообщение о пожаре, подразделения МЧС оперативно прибыли на место. Во время разведки задымленной квартиры спасатели обнаружили в спальне мужчину 1988 года рождения.

Сотрудники пожарной службы вынесли его из опасной зоны на свежий воздух и передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра медики оказали пострадавшему необходимую помощь.

Пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать на небольшой площади. Благодаря своевременным действиям спасателей огонь не успел распространиться на другие помещения квартиры.

В МЧС напомнили гражданам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять без присмотра источники открытого огня и электроприборы.

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