Мужчину спасли из горящей квартиры в Жезказгане
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В Жезказгане сотрудники МЧС спасли мужчину во время пожара в многоквартирном доме, передает корреспондент BAQ.KZ.
Возгорание произошло в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажного дома по улице Деева. По предварительным данным, огонь вспыхнул на кухне, где загорелась мебель.
Получив сообщение о пожаре, подразделения МЧС оперативно прибыли на место. Во время разведки задымленной квартиры спасатели обнаружили в спальне мужчину 1988 года рождения.
Сотрудники пожарной службы вынесли его из опасной зоны на свежий воздух и передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра медики оказали пострадавшему необходимую помощь.
Пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать на небольшой площади. Благодаря своевременным действиям спасателей огонь не успел распространиться на другие помещения квартиры.
В МЧС напомнили гражданам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять без присмотра источники открытого огня и электроприборы.
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