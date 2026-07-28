Природный пожар в Ханской роще ликвидирован

В Западно-Казахстанской области полностью ликвидирован природный пожар на территории Уральского лесного хозяйства в районе Ханской рощи. Площадь возгорания составила около 18 гектаров, передает BAQ.KZ.

Ранее мы писали, что в регионе продолжаются работы по тушению этого пожара.

Тушение осложнял порывистый ветер, который способствовал быстрому распространению огня и увеличению площади пожара. Для координации действий на месте развернули оперативный штаб, обеспечивший взаимодействие всех задействованных служб.

Несмотря на сложные погодные условия и труднодоступность отдельных участков, подразделения МЧС совместно с работниками лесного хозяйства локализовали, а затем полностью ликвидировали пожар, не допустив его дальнейшего распространения.

Изначально к тушению привлекались около 80 человек и 10 единиц техники, к завершающему этапу силы увеличили до 100 человек и 25 единиц техники. С воздуха работали два вертолета РГКП «Казавиалесоохрана» и АО «Казавиаспас» МЧС, авиация выполнила 46 сбросов воды общим объемом 68 тонн.

Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

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