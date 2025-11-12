Мужская команда Казахстана по плаванию завоевала серебряные медали на Играх исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

Команда заняла второе место в эстафете 4×100 метров вольным стилем. В составе сборной - Адильбек Мусин, Галымжан Балабек, Айбат Мырзамуратов и Глеб Коваленя. Победу в этом виде программы одержала команда Турции, показавшая лучший результат заплыва. Замкнула тройку призёров сборная Узбекистана.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.