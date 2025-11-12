Мужская сборная Казахстана по плаванию серебряный призёр Исламских игр в Эр-Рияде
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Мужская команда Казахстана по плаванию завоевала серебряные медали на Играх исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.
Команда заняла второе место в эстафете 4×100 метров вольным стилем. В составе сборной - Адильбек Мусин, Галымжан Балабек, Айбат Мырзамуратов и Глеб Коваленя. Победу в этом виде программы одержала команда Турции, показавшая лучший результат заплыва. Замкнула тройку призёров сборная Узбекистана.
Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.
Саудовская Аравия шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).
Самое читаемое