Министерство внутренних дел Казахстана начало проверку после появления в интернете информации о якобы продаже персональных данных граждан.

В ведомстве сообщили, что обеспокоенность казахстанцев не осталась без внимания. Вместе с тем на сегодняшний день фактов несанкционированного доступа к порталу eGov не зарегистрировано.

Проверку продолжают

Несмотря на отсутствие подтвержденных данных о взломе государственных информационных систем, МВД выясняет происхождение опубликованного объявления.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность человека, разместившего объявление, а также проверяют источник происхождения предлагаемых данных и возможную причастность других лиц к их незаконному получению или распространению.

Виновных обещают привлечь к ответственности

В МВД подчеркнули, что защита персональных данных граждан является одной из конституционных гарантий государства.

В ведомстве напомнили, что Конституция Казахстана предусматривает защиту персональных данных от незаконного сбора, обработки, хранения и использования, в том числе с применением цифровых технологий.

Также в министерстве заверили, что будут приняты все необходимые меры для установления всех причастных к возможному нарушению.

«Будут приняты все необходимые меры для установления всех причастных лиц. Никто не уйдет от ответственности. Работа находится на особом контроле МВД», – сообщили в ведомстве.

Ранее в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана заявили, что информация о взломе eGov и утечке персональных данных 15 млн казахстанцев не соответствует действительности. Ведомство совместно с уполномоченными органами провело техническую проверку информационных систем электронного правительства. Фактов их взлома специалисты не выявили.

Что показала проверка файлов из даркнета

Представители министерства получили доступ к файлам, которые ранее были выставлены на продажу в даркнете.

Проведенный анализ показал, что опубликованный массив представляет собой набор различных файлов и изображений и не является выгрузкой из eGov.

В министерстве также отметили ряд других несоответствий. В частности, заявленные объем и содержание базы противоречат друг другу.

Кроме того, в информационных системах eGov нет базы скан-копий паспортов в том виде, в котором они были представлены автором объявления. Цифровые документы формируются и хранятся в другом формате.

Откуда появилась информация об утечке

Ранее в даркнете появилась публикация о продаже базы, которая якобы содержит персональные данные около 15 млн казахстанцев.

Пользователь под ником shymzz13 утверждал, что располагает базой примерно трех четвертей населения Казахстана. По его словам, файл объемом 2,7 ГБ содержит около 47 млн строк.

Автор объявления заявлял, что в базе якобы находятся паспортные данные, номера телефонов, электронные адреса, сведения о местах работы, сканы документов и пароли.

После появления этой информации Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития сообщило о проведении технической проверки совместно с профильными службами.