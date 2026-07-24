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МВД поставило точку в спорах о новых правилах для водителей

24 Июля 2026, 09:36
АВТОР
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Baq.kz 24 Июля 2026, 09:36
24 Июля 2026, 09:36
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Фото: Baq.kz

Министерство внутренних дел Казахстана разъяснило изменения в Закон «О дорожном движении», касающиеся прохождения обязательного медицинского осмотра водителями. В ведомстве подчеркнули, что новых обязанностей для автомобилистов не вводится.

Как сообщила заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Куралай Карина, требование о прохождении медицинского осмотра действует с момента вступления закона в силу в 2014 году.

Главное изменение заключается в том, что теперь Министерство здравоохранения и Министерство внутренних дел интегрировали свои информационные системы.

Благодаря этому сведения о прохождении обязательного медосмотра будут автоматически передаваться между ведомствами.

Что изменится для водителей старше 65 лет

В МВД пояснили, что водителям старше 65 лет, а также водителям с инвалидностью необходимо, как и прежде, проходить обычный водительский медицинский осмотр один раз в два года.

После прохождения обследования его результаты автоматически появятся в системе МВД.

В ведомстве подчеркнули, что водителям не нужно:

  • приносить дополнительные справки;
  • обращаться в МВД;
  • продлевать водительское удостоверение только из-за прохождения медосмотра;
  • отдельно уведомлять госорганы.

По словам Куралай Кариной, никаких новых бюрократических процедур для этой категории граждан не вводится.

МВД обратилось к блогерам

В министерстве также призвали пользователей социальных сетей, блогеров и владельцев информационных площадок не распространять недостоверную информацию об изменениях в законодательстве.

В МВД отметили, что неверные трактовки могут вводить граждан в заблуждение, поэтому рекомендовали использовать только официальную информацию государственных органов.

В последние дни в социальных сетях распространялись сообщения о якобы новых требованиях для водителей старше 65 лет. В МВД заявили, что изменения касаются только автоматического обмена данными между Министерством здравоохранения и МВД. Сам порядок прохождения обязательного медицинского осмотра не изменился.

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