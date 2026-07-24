МВД поставило точку в спорах о новых правилах для водителей
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Министерство внутренних дел Казахстана разъяснило изменения в Закон «О дорожном движении», касающиеся прохождения обязательного медицинского осмотра водителями. В ведомстве подчеркнули, что новых обязанностей для автомобилистов не вводится.
Как сообщила заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Куралай Карина, требование о прохождении медицинского осмотра действует с момента вступления закона в силу в 2014 году.
Главное изменение заключается в том, что теперь Министерство здравоохранения и Министерство внутренних дел интегрировали свои информационные системы.
Благодаря этому сведения о прохождении обязательного медосмотра будут автоматически передаваться между ведомствами.
Что изменится для водителей старше 65 лет
В МВД пояснили, что водителям старше 65 лет, а также водителям с инвалидностью необходимо, как и прежде, проходить обычный водительский медицинский осмотр один раз в два года.
После прохождения обследования его результаты автоматически появятся в системе МВД.
В ведомстве подчеркнули, что водителям не нужно:
- приносить дополнительные справки;
- обращаться в МВД;
- продлевать водительское удостоверение только из-за прохождения медосмотра;
- отдельно уведомлять госорганы.
По словам Куралай Кариной, никаких новых бюрократических процедур для этой категории граждан не вводится.
МВД обратилось к блогерам
В министерстве также призвали пользователей социальных сетей, блогеров и владельцев информационных площадок не распространять недостоверную информацию об изменениях в законодательстве.
В МВД отметили, что неверные трактовки могут вводить граждан в заблуждение, поэтому рекомендовали использовать только официальную информацию государственных органов.
В последние дни в социальных сетях распространялись сообщения о якобы новых требованиях для водителей старше 65 лет. В МВД заявили, что изменения касаются только автоматического обмена данными между Министерством здравоохранения и МВД. Сам порядок прохождения обязательного медицинского осмотра не изменился.
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