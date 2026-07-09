Ночные гонщики попались скрытому патрулю в Алматы
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В Алматы сотрудники скрытого патруля выявили очередных водителей, допустивших грубые нарушения правил дорожного движения.
Минувшей ночью на проспекте Аль-Фараби, в районе пересечения с проспектом Сейфуллина, сотрудники подразделения розыска административной полиции на служебном автомобиле без опознавательных знаков зафиксировали опасные маневры двух автомобилей.
В поле зрения полицейских попали водители BMW и Toyota, которые хаотично перестраивались, совершали опасные маневры и создавали угрозу для других участников дорожного движения.
Оба автомобиля были оперативно остановлены. Водителей привлекли к административной ответственности за допущенные нарушения, а транспортные средства поместили на специализированную штрафную стоянку.
В ведомстве отметили, что скрытое патрулирование направлено на выявление водителей, которые сознательно нарушают требования безопасности и создают аварийные ситуации на дорогах.
С момента внедрения данного метода в Алматы пресечено более 500 фактов агрессивного вождения. Нарушители, чьи действия могли представлять угрозу жизни и здоровью других участников движения, привлечены к ответственности.
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Ранее астанчанин устроил опасный манёвр ради объезда пробки.
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