В Алматы сотрудники скрытого патруля выявили очередных водителей, допустивших грубые нарушения правил дорожного движения.

Минувшей ночью на проспекте Аль-Фараби, в районе пересечения с проспектом Сейфуллина, сотрудники подразделения розыска административной полиции на служебном автомобиле без опознавательных знаков зафиксировали опасные маневры двух автомобилей.

В поле зрения полицейских попали водители BMW и Toyota, которые хаотично перестраивались, совершали опасные маневры и создавали угрозу для других участников дорожного движения.

Оба автомобиля были оперативно остановлены. Водителей привлекли к административной ответственности за допущенные нарушения, а транспортные средства поместили на специализированную штрафную стоянку.

В ведомстве отметили, что скрытое патрулирование направлено на выявление водителей, которые сознательно нарушают требования безопасности и создают аварийные ситуации на дорогах.

С момента внедрения данного метода в Алматы пресечено более 500 фактов агрессивного вождения. Нарушители, чьи действия могли представлять угрозу жизни и здоровью других участников движения, привлечены к ответственности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

Ранее астанчанин устроил опасный манёвр ради объезда пробки.

Читайте также: