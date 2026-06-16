Новая инициатива США по Ирану осложнила отношения с Израилем

Предварительное соглашение между США и Ираном о прекращении войны и начале переговоров по долгосрочному урегулированию стало источником напряженности между президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в израильском руководстве, в Иерусалиме крайне скептически относятся к достигнутым договоренностям и считают их невыгодными для страны, передает BAQ.kz.

Согласно предварительным условиям соглашения, стороны обязуются соблюдать режим прекращения огня в течение 60 дней, пока будут обсуждаться параметры окончательной сделки.

По данным агентства, в Израиле опасаются, что этот срок может быть продлен, а значит, страна фактически лишится возможности предпринимать военные действия против Ирана, пока переговоры продолжаются.

"Это ужасная сделка для Израиля. И в израильском руководстве нет никого, кто думал бы иначе, от премьер-министра до начальника Генштаба", – приводит Reuters слова одного из высокопоставленных израильских чиновников.

Американская сторона утверждает, что за время переговоров будут проработаны вопросы, вызывающие обеспокоенность как США, так и Израиля, прежде всего связанные с ядерной программой Ирана.

Одним из главных источников напряженности между Трампом и Нетаньяху остается ситуация в Ливане. Как пишет Reuters, американский президент неоднократно требовал от Израиля воздержаться от ударов по объектам, связанным с движением "Хезболла", которое поддерживается Ираном.

В начале июня Трамп во время телефонного разговора потребовал от Нетаньяху отказаться от удара по Бейруту, поскольку Вашингтон в этот момент пытался продвинуть переговоры с Тегераном. Хотя в тот день операция была отменена, спустя неделю Израиль все же нанес удар по южным районам ливанской столицы. Это привело к ответным ракетным атакам со стороны Ирана и публичной критике обеих сторон со стороны Белого дома.

Что известно о соглашении

Ожидается, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном будет подписан в пятницу в Швейцарии. Соглашение предполагает прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, открытие Ормузского пролива для международного судоходства и запуск переговорного процесса по окончательному урегулированию.

При этом судьба иранской ядерной программы должна стать предметом отдельных консультаций в течение следующих 60 дней.

Источник сообщает, что израильские чиновники обращают внимание на то, что вопросы ракетной программы Ирана и поддержки вооруженных группировок на Ближнем Востоке пока не включены в переговорную повестку, хотя именно они назывались одними из главных причин начала конфликта.

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