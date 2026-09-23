На Балхашской ТЭЦ строят новый котлоагрегат

На Балхашской ТЭЦ расширяют мощности: на станции строят пятый котлоагрегат, а в дальнейшем планируют установить еще одну турбину. Это позволит увеличить выработку тепла и подключать к центральному отоплению новые объекты.

Ход работ проверил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев во время рабочей поездки в Балхаш. Он также ознакомился с подготовкой станции к предстоящему отопительному сезону.

Как сообщил руководитель группы по стратегическим проектам Балхашской ТЭЦ Максим Спрягайлов, монтаж нового котлоагрегата уже выполнен. Сейчас специалисты занимаются установкой газоочистного оборудования.

«На поставку оборудования мы заключили договор с южнокорейской компанией IL KWANG. Проект будет соответствовать требованиям нового Экологического кодекса. Новая система газоочистки значительно уменьшит вредные выбросы в атмосферу. Сам проект очень важный для города, обеспечит дополнительную выработку тепла для потребителей. Город растет, есть необходимость в увеличении мощности», – рассказал Максим Спрягайлов.

Параллельно идет монтаж здания котельного цеха. Полностью завершить проект планируют до конца 2028 года.

На самой ТЭЦ продолжается подготовка к отопительному сезону. Сейчас готовы три котла, еще один котел и турбина находятся на капитальном ремонте. По данным станции, работы идут по графику.

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