Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании палат Парламента заявил о необходимости создать госфонд цифровых активов, передает BAQ.KZ.

По словам главы государства, это необходимо для накопления стратегического крипторезерва.

Также Президент заявил о том, что нужно расширить сферы применения цифрового тенге.

Ранее стало известно, что в Казахстане появится новое министерство искусственного интеллекта.

Также в стране разработают закон о банках.

Также стало известно, что Комитет по возврату незаконных активов Генпрокуратуры переименуют в Комитет по защите прав инвесторов.