На базе Нацбанка следует создать госфонд цифровых активов – Токаев
Сегодня, 11:29
Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании палат Парламента заявил о необходимости создать госфонд цифровых активов, передает BAQ.KZ.
По словам главы государства, это необходимо для накопления стратегического крипторезерва.
Также Президент заявил о том, что нужно расширить сферы применения цифрового тенге.
Ранее стало известно, что в Казахстане появится новое министерство искусственного интеллекта.
Также в стране разработают закон о банках.
Также стало известно, что Комитет по возврату незаконных активов Генпрокуратуры переименуют в Комитет по защите прав инвесторов.
