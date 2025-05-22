На границе Казахстана и России ожидаются заторы
Перевозчиков предупредили о ремонте на КПП "Маштаково" и "Теплое".
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Комитет государственных доходов (КГД) предупреждает участников внешнеэкономической деятельности и перевозчиков о возможных затруднениях при пересечении границы с Российской Федерацией из-за временных ремонтных работ на территории сопредельного государства, передаёт BAQ.KZ.
Согласно официальной информации Пограничного управления ФСБ РФ по Оренбургской области:
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С 19 по 29 мая 2025 года на пункте пропуска "Маштаково" (направление выезда из РФ в Казахстан) ведутся ремонтные работы инспекционно-досмотрового комплекса.
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С 19 мая по 30 ноября 2025 года запланированы длительные работы по ремонту дорожного полотна на пункте пропуска "Теплое".
В связи с этим прогнозируется увеличение времени ожидания при пересечении границы. Участникам ВЭД и перевозчикам рекомендуется заранее планировать маршрут и учитывать возможные заторы.
Ранее сообщалось, что электронную очередь на границе Казахстана ждут изменения.
К слову, в Казахстане продолжается активная работа по пресечению незаконного вывоза стратегически важных товаров за пределы страны.
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