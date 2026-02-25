В Астане продолжается расследование по факту гибели фельдшера после обрушения наружной кирпичной облицовки фасада здания 8 ноября, передает BAQ.KZ.

В кулуарах Мажилиса заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов сообщил о ходе следствия и предстоящих экспертизах.

По словам Адилова, уголовное дело расследуется по двум статьям Уголовного кодекса, как сообщалось ранее. На прошлой неделе состоялось оперативное совещание с участием заинтересованных государственных органов. До конца месяца ожидается получение комплексной судебно-строительной экспертизы, которую проводит Центр судебных экспертиз города Астана.

– После получения экспертизы расследование покажет, кого мы будем признавать в качестве подозреваемого и какие следственные действия будут проведены далее, — отметил он.

Ранее в Минздраве прокомментировали гибель фельдшера в Астане, которая скончалась 18 ноября в Астане при обрушении облицовки здания.