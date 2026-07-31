На месторождении Каражанбас в Мангистауской области число скважин в Прибрежной зоне увеличат с 25 до 48. Решение приняли после успешных результатов бурения, передает BAQ.KZ со ссылкой на «КазМунайГаз».

На участке уже пробурены 8 оценочных и 12 эксплуатационных скважин. Проведенные работы позволили увеличить геологические запасы до 12 млн тонн, извлекаемые до 3 млн тонн.

Ожидаемая дополнительная добыча нефти составит 50 тыс. тонн. Первоначальный план предусматривал 21 тыс. тонн.

За первое полугодие «Каражанбасмунай» добыл 1 млн 18 тыс. тонн нефти.

Почему расширили бурение

Прибрежная зона рассматривается как один из главных участков для восполнения ресурсной базы месторождения. Первые результаты подтвердили перспективность дальнейшей разработки.

Изначально проект предусматривал бурение 25 скважин. После оценки полученных данных план пересмотрели и увеличили до 48.

Расширение работ должно поддержать добычу на действующем месторождении и увеличить объем извлекаемых запасов.

Что обсудили КМГ и CITIC Group

Проект развивается в рамках партнерства «КазМунайГаза» и китайской CITIC Group. Деятельность совместного предприятия обсудили во время встречи главы КМГ Асхата Хасенова с председателем совета директоров CITIC Group Си Гохуа в Пекине.

Стороны рассмотрели текущие показатели «Каражанбасмуная» и дальнейшие проекты по развитию действующих активов.

По словам Асхата Хасенова, продолжение совместных проектов позволит повысить отдачу от предприятий и укрепить сотрудничество компаний.

Дальнейшая реализация совместных инициатив с CITIC Group позволит существенно повысить эффективность действующих активов и станет важным этапом в укреплении стратегического партнерства между нашими компаниями, - подчеркнул глава КМГ.

Модернизация Caspi Bitum

Еще одним крупным проектом КМГ и CITIC Group стала модернизация завода Caspi Bitum в Актау.

После обновления мощность предприятия по переработке нефти достигла 1,5 млн тонн в год. Выпуск дорожного битума вырос до 750 тыс. тонн в год.

В КМГ заявили, что завод стабильно снабжает внутренний рынок битумом на фоне роста дорожных и других инфраструктурных проектов.

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