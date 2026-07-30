Два танкера подверглись атаке возле терминала КТК в Черном море

Танкер NISSOS SIFNOS, находившийся под погрузкой нефти на Морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе КТК.

По данным компании, инцидент произошел 30 июля в 01:48 по московскому времени. Судно под флагом Маршалловых островов, перевозившее нефть грузоотправителя ТОО «Тенгизшевройл» (Chevron), находилось у выносного причального устройства ВПУ-3.

В результате удара БПЛА возник пожар в районе манифольдов на грузовой палубе. Возгорание удалось оперативно ликвидировать силами экипажа танкера при поддержке трех вспомогательных судов КТК.

Последствия атаки

В компании сообщили, что пострадавших нет, медицинская помощь и эвакуация экипажа не потребовались.

Разлива нефти также удалось избежать. Судно сохранило плавучесть, сейчас специалисты оценивают полученные повреждения.

На время проверки погрузка нефти была остановлена, при этом объекты нефтепровода продолжают работать в штатном режиме.

Еще одна атака на танкер

Кроме того, по информации КТК, в шести морских милях от терминала был атакован еще один танкер – MARATHI под флагом острова Мэн, который направлялся к терминалу для загрузки нефти.

В Каспийском трубопроводном консорциуме назвали произошедшее террористической атакой и заявили, что подобные действия создают угрозу международной энергетической инфраструктуре, безопасности экипажей и экологии Черного моря.

В компании также подчеркнули, что атака может нанести ущерб экономическим интересам Казахстана и иностранных акционеров КТК, среди которых Chevron, ExxonMobil, Eni, TotalEnergies и Shell.

Напомним, 27 июля Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил прием нефти от грузоотправителей и операции по ее отгрузке через морской терминал в порту Новороссийска. Об этом сообщали в Министерстве энергетики. По данным ведомства, погрузка нефти велась сразу на двух выносных причальных устройствах КТК.

Почему остановили погрузку нефти

Экспорт нефти через терминал был приостановлен 20 июля после атаки беспилотных летательных аппаратов на танкер вблизи морского терминала КТК. Речь идет о судах Nordic Zenith, ASIA, NISSOS IOS и NELSA. По данным КТК, несколько судов подверглись атакам во время погрузки сырья. Инциденты сопровождались пожарами и временной приостановкой операций, жертв и разлива нефти удалось избежать.

В компании Chevron сообщили агентству, что продолжают следить за развитием ситуации и подчеркнули, что безопасность персонала остается главным приоритетом. В Министерстве энергетики Казахстана на момент публикации Reuters комментариев не предоставили.

Остановка повлияла на добычу нефти в Казахстане

Из-за временной приостановки экспорта Казахстан был вынужден сократить добычу нефти. По данным Reuters, в первом полугодии 2026 года перевалка нефти через морской терминал КТК составила 33,362 млн тонн, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель достигал 36,025 млн тонн.

Среди крупнейших акционеров Каспийского трубопроводного консорциума – Россия с долей 31%, Казахстан – 20,75%, компания Chevron – 15%, а также ряд частных компаний.

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