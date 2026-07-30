Мировые цены на нефть продолжают стабилизироваться после резких скачков последних дней. По состоянию на утро 30 июля стоимость фьючерсов на нефть марки Brent составляет 88,04 доллара за баррель, что на 0,05 доллара (-0,06%) ниже предыдущего значения.

Несмотря на незначительное снижение, график торгов показывает, что в течение последних суток котировки преимущественно росли. После падения ниже 82 долларов в начале рассматриваемого периода нефть уверенно восстановилась и достигла отметки около 88 долларов за баррель. В последние часы торгов цена колеблется в узком диапазоне 87,5–88 долларов, что может говорить о временной стабилизации рынка.

За более длительный период динамика остается неоднозначной. За последний день Brent практически не изменилась (-0,06%), однако за неделю цена остается ниже на 6,6%. При этом за месяц нефть все еще прибавляет 20,74%, за полгода – 24,54%, а за год рост составляет 20,21%.

Резкие колебания цен начались после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Еще на прошлой неделе стоимость Brent ненадолго превышала 100 долларов за баррель, а в отдельные моменты достигала 102 долларов, что стало максимумом за несколько месяцев.

Однако затем рынок резко развернулся. В начале недели Brent пережила крупнейшее снижение за последние три месяца, потеряв 8,7% и завершив торги на уровне 88,36 доллара за баррель. Позже снижение продолжилось – утром 28 июля котировки опускались до 84,42 доллара.

Основной причиной падения стало снижение опасений относительно перебоев с поставками нефти после появления сообщений о паузе в военных действиях между США и Ираном. Дополнительное давление на рынок оказало возобновление работы терминала Каспийского трубопроводного консорциума на черноморском побережье России – одного из ключевых маршрутов экспорта казахстанской нефти.

В то же время аналитики отмечают, что рынок остается чувствительным к любым новостям с Ближнего Востока. По их мнению, дальнейшее движение цен будет зависеть от того, сохранится ли пауза в вооруженном противостоянии и не возникнут ли новые риски для мировых поставок нефти.

Читай также:

США и Иран возобновили удары после трехдневной паузы

Трамп готовится к вторжению в Иран – разведка Пакистана