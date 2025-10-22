В проекте республиканского бюджета на 2026–2028 годы предусмотрено 581 млрд тенге на развитие регионов страны. Из них в 2026 году будет выделено 300 млрд тенге, сообщил на заседании Мажилиса министр финансов Мади Такиев, передает BAQ.KZ.

"На развитие регионов на 2026-2028 годы предусмотрено 581 млрд тенге, из них в 2026 году – 300 млрд тенге. Эти проекты определены критически важными и общестранового значения.

В целях повышения самостоятельности акиматов в 2026 году регионам будет направлено через трансферты 5,1 трлн тенге", - сказал министр.

3,0 трлн тенге в 2026 году выделят на силовой блок. Это на 335 млрд тенге больше, чем в текущем году. Таким образом, расходы на оборону в 2026 году составят 1% к ВВП.

Ранее сообщалось, что на социальную сферу в 2026 году направят 10,7 трлн тенге. 1,4 трлн тенге направят на приоритетные направления в бюджете 2026–2028 годов.