На ремонт электростанций направят 384 млрд тенге

Для ремонта на электрических станциях выделят 384 млрд тенге, сообщил на заседании Правительства вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, передает BAQ.KZ.

По его словам, в 2026 году запланирован капитальный ремонт 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины.

"Финансирование ремонтных работ на электрических станциях запланировано на уровне 384 млрд тенге, что на 9% выше уровня прошлого года", - сказал вице-министр.

Он также отметил, что на данный момент на разных стадиях ремонт ведутся на 4 энергоблоках, 18 котлах и 7 турбинах. Уже завершен ремонт на 1 котле и 1 турбине.

На электрических сетях отремонтировано 1,2 тыс. км линий электропередачи, 54 подстанции.

"План реконструкции и ремонта по тепловым сетям составляет 377 км. Работы будут начаты после завершения гидравлических и температурных испытаний. Ремонтные работы ведутся по графику. На сегодня отставаний нет. По итогам указанных мероприятий ожидается снижение износа основного оборудования по электрическим станциям до 52%, по электрическим сетям – до 65,7%, и по тепловым сетям – до 48%", - говорит он.

Ранее Сунгат Есимханов сообщил, что пять ТЭЦ остаются в "красной зоне". В их числе: ТЭЦ-2 ТОО "МАЭК" (Мангистауская область), ТЭЦ-1 ГКП "Теплокоммунэнерго" (область Абай), Уральская ТЭЦ АО "Жайыктеплоэнерго" (ЗКО), ТЭЦ ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр" (Кызылординская область), ТЭЦ АО "Таразэнергоцентр" (Жамбылская область).

