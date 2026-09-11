На ремонт энергообъектов в Казахстане направили 384 млрд тенге

В Казахстане основное оборудование, необходимое для начала отопительного сезона, подготовлено к работе. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета государственного энергетического надзора и контроля Минэнерго Ернар Хасенов на площадке СЦК.

В этом году на электростанциях страны запланирован ремонт 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины. На эти работы предусмотрено 384 млрд тенге, что на 9% больше, чем годом ранее.

«Сегодня ремонт продолжается на 3 энергоблоках, 26 котлах и 21 турбине. Кроме того, полностью завершен капитальный ремонт 50 единиц основного оборудования, включая 4 энергоблока, 28 котлов и 18 турбин. Таким образом, обеспечена готовность основного оборудования, необходимого для начала отопительного сезона», – сообщил Ернар Хасенов.

По его словам, Комитет и его территориальные департаменты продолжают контролировать качество ремонтных работ и соблюдение сроков на энергетических объектах.

При этом часть запланированных ремонтов еще продолжается, однако в Минэнерго заявляют, что оборудование, необходимое непосредственно для старта отопительного сезона, уже готово.

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