Работы на хромовой шахте "Болашак" в Хромтауском районе Актюбинской области вновь начались после приостановки, вызванной двумя инцидентами с возгоранием, передает BAQ.KZ.

Как сообщается, на объекте внедрены дополнительные меры безопасности: шахтёров, работающих в зоне рудного тела, оснастили индивидуальными средствами защиты повышенного уровня, а для контроля газовой среды используются стационарные и мобильные газоанализаторы, данные с которых в режиме реального времени поступают в диспетчерскую.

Также отмечается, что в шахте улучшена система вентиляции и существенно снижена концентрация водорода — до уровней, значительно ниже допустимых. Кроме того, к работе привлечены научные институты из России и Турции, которые проводят исследования и дают рекомендации по повышению безопасности.

"Особую эффективность показал предложенный сотрудниками метод всасывающей вентиляции. Он уже получил научное одобрение и активно применяется на объекте. Также бурятся вертикальные скважины глубиной до 860 метров и наклонные подземные скважины, позволяющие отводить горючие газы через вентиляционные выработки", - говорится в сообщении компании.

Напомним, что в феврале текущего года на шахте произошло возгорание воздушной среды, в результате чего пострадали четыре работника, один из которых позднее скончался. 26 мая на шахте произошёл выброс водорода с последующим возгоранием, в результате чего трое рабочих получили травмы. После этих происшествий работа шахты была временно приостановлена.