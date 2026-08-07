Систему предотвращения наездов на персонал Proximity Alert System испытали на шахте №65 Южно-Жезказганского рудника, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО «Корпорация Казахмыс».

Технология рассчитана на подземную самоходную технику. В забое машина идёт в тесноте и при плохой видимости, а человек рядом легко попадает в слепую зону оператора.

Система следит за пространством вокруг машины в радиусе до 50 метров и распознаёт людей, другую технику, стационарные объекты и специальные метки.

При опасном сближении оператор получает предупреждение. Если дистанция сокращается до заданного порога, машина сама сбрасывает скорость и останавливается. Порог настраивается в диапазоне от 2 до 10 метров в зависимости от условий работы.

Чем девятый уровень отличается от восьмого

Испытывали систему уровня L9. Это верхняя ступень международной классификации EMESRT, которую разработали крупнейшие горнодобывающие компании мира.

На восьмом уровне система советует оператору манёвр или сама ограничивает скорость, но решение остаётся за человеком. На девятом она вмешивается и останавливает машину, если оператор не среагировал.

Ранее систему уровня L8 испытали на руднике «Нурказган». То есть шаг в Жезказгане это переход от подсказки к прямому вмешательству.

Почему приехали из ЮАР

Проверку провели в обстановке, максимально приближенной к реальной эксплуатации. В испытаниях участвовали специалисты из Казахстана, Южно-Африканской Республики и Великобритании.

Южная Африка первой в мире сделала девятый уровень обязательным для подземной самоходной техники и считается мировым ориентиром в этой области.

Зачем это отрасли

Работа под землёй остаётся одной из самых опасных в стране.

Насколько остро стоит вопрос безопасности в отрасли, видно по статистике другой горнодобывающей компании. На рудниках ТОО «Востокцветмет», входящего в KAZ Minerals, за последние пять лет произошло 11 несчастных случаев со смертельным исходом. Пять из них пришлись на неполный 2026 год, тогда как за весь период с 2021 по 2024 год было шесть.

Последний резонансный случай произошёл 30 мая 2026 года на Артемьевской шахте в Восточно-Казахстанской области. Взрывника с 25-летним стажем завалило горной породой при буро-взрывных работах.

Ещё один инцидент случился 1 июля текущего года на Орловской шахте в области Абай. Шахтная клеть с людьми резко остановилась, сев на посадочный кулак. За медицинской помощью обратились шесть работников, у всех диагностировали ушибы лёгкой степени.

Всего по Казахстану с начала года зафиксировано 43 несчастных случая и 12 аварий на производстве.

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