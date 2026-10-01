На стационарную помощь дополнительно направили 93,5 млрд тенге

С начала 2026 года в больницах Казахстана открыли 37 новых профильных отделений на 475 коек. Их создают в регионах, чтобы пациенты могли получать необходимое лечение по месту жительства и реже ездить в областные и республиканские центры.

Новые отделения работают по семи наиболее востребованным направлениям: гастроэнтерология, ревматология, пульмонология, эндокринология, нефрология, гематология и кардиология.

Ранее часть таких отделений в регионах постепенно сокращалась или закрывалась из-за недостаточного финансирования. Чтобы изменить ситуацию, с 1 января 2026 года были пересмотрены тарифы на стационарное лечение. Дополнительно на эти цели направили 93,5 млрд тенге.

Ожидается, что новое финансирование позволит больницам закупать необходимые лекарства и расходные материалы, обновлять оборудование и создавать условия для работы узкопрофильных специалистов.

За первые шесть месяцев 2026 года стационарную медицинскую помощь в Казахстане получили около 980 тыс. пациентов. Это на 41,5 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом почти 80% пациентов прошли лечение в государственных больницах.

Программа обновления стационарной помощи реализуется совместно с акиматами. Ее основная задача – вернуть в регионы дефицитные медицинские направления и сделать специализированное лечение доступнее по месту жительства.

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