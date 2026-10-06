На вокзале Алматы-1 завершают обновление здания: для пассажиров расширяют зал ожидания, установили новые лифты и эскалаторы. Перед вокзалом вместо парковочной зоны создают аллею, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Площадь обновленного здания превышает 17 тысяч квадратных метров. Внутри установлены новые информационные табло, продолжаются монтаж инженерного оборудования и отделочные работы. При обустройстве помещений учитывают потребности маломобильных пассажиров и семей с детьми.

Для пассажиров предусмотрены модульные гостевые номера. Также на вокзале планируют открыть железнодорожный музей, а в переходе в нижней части здания разместятся коммерческие помещения.

На территории перед вокзалом появятся деревья, клумбы, скамейки и зоны отдыха. Здесь также установят информационное табло.

Работы идут и в конкорсе – переходе над железнодорожными путями. Его конструкцию усилили, при обновлении используют стеклянные элементы. В самом здании обновлены кровля и фасад.

Рабочие трудятся круглосуточно: в дневную смену задействованы 407 человек, в ночную – 68. Дата открытия обновленного вокзала в предоставленном сообщении не указана.