На вокзале Алматы-1 расширяют зал ожидания, а перед зданием создают аллею
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На вокзале Алматы-1 завершают обновление здания: для пассажиров расширяют зал ожидания, установили новые лифты и эскалаторы. Перед вокзалом вместо парковочной зоны создают аллею, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу КТЖ.
Площадь обновленного здания превышает 17 тысяч квадратных метров. Внутри установлены новые информационные табло, продолжаются монтаж инженерного оборудования и отделочные работы. При обустройстве помещений учитывают потребности маломобильных пассажиров и семей с детьми.
Для пассажиров предусмотрены модульные гостевые номера. Также на вокзале планируют открыть железнодорожный музей, а в переходе в нижней части здания разместятся коммерческие помещения.
На территории перед вокзалом появятся деревья, клумбы, скамейки и зоны отдыха. Здесь также установят информационное табло.
Работы идут и в конкорсе – переходе над железнодорожными путями. Его конструкцию усилили, при обновлении используют стеклянные элементы. В самом здании обновлены кровля и фасад.
Рабочие трудятся круглосуточно: в дневную смену задействованы 407 человек, в ночную – 68. Дата открытия обновленного вокзала в предоставленном сообщении не указана.
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